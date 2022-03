Armando Evangelista: "Ao intervalo o nulo era positivo "

No rescaldo da derrota deste sábado em Alvalade, Armando Evangelista vincou que ficou satisfeito com a exibição dos jogadores, apesar do desaire.

"Na primeira parte as coisas correram em conformidade com o que era a nossa intenção, levámos o jogo para onde pretendíamos. Com o valor do Sporting, é difícil. Eles tiveram um golo anulado e uma outra situação, mas essas situações aconteceram mais por precipitação nossa com passes errados em zona baixa do que propriamente pelo que eles criaram. Tivemos uma oportunidade num lance de bola parada que o Adán defendeu. Aqui e ali fomos incomodando", começou por dizer Armando Evangelista, garantindo que sai de Alvalade "satisfeito".



"Ao intervalo o nulo era positivo e era importante aguentar o início da segunda parte. Numa bola parada, sabíamos que podia acontecer. O Slimani tinha marcação individual, mas não fomos capazes de o travar. Perder por um, dois ou três não nos dizia grande coisa e era importante ir à procura de levar alguma coisa. Com mais espaço e com a qualidade que o Sporting tem, criou mais oportunidades e sofremos mais. Saio satisfeito porque as equipas são muito diferentes, lutam por objetivos distintos. Mas trabalhámos e demonstrámos que temos personalidade. O Arouca procurou pontuar e tem de levantar a cabeça pelo que fizemos aqui. Temos mais nove jogos para trabalhar", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, no Estádio de Alvalade, o Arouca em jogo da 25.ª jornada da Liga. Slimani, com um bis, esteve em destaque no encontro. Dário Essugo tornou-se no mais jovem jogador do Sporting a alinhar como titular no campeonato ao serviço dos leões, batendo o recorde de Luís Figo. Com este triunfo, o clube verde e branco voltou a distanciar-se dos encarnados, somando 61 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado e menos três do que o líder F. C. Porto, que no domingo visita o Paços de Ferreira. Já o Arouca interrompeu uma série de dois jogos sem perder e mantém-se na 15.ª posição, com 22.