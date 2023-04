Arsenal volta a escorregar na luta pelo título inglês

Empate em casa com o Southampton deixa liderança em risco.

O Arsenal somou o terceiro empate seguido na Premier League, desta vez na receção ao Southampton (3-3), e está à mercê do Manchester City na luta pelo título. O resultado podia ter sido ainda pior para a equipa londrina (Fábio Vieira foi titular e saiu aos 57 minutos), pois os visitantes, atuais últimos classificados, tiveram por duas vezes uma vantagem de dois golos (0-2 e 1-3), a segunda das quais anulada com golos nos últimos minutos, marcados por Odegaard e Bukayo Saka.

Com este resultado, os "gunners" ficam com cinco pontos de avanço sobre o City, mas com dois jogos a mais, sendo que as duas equipas vão defrontar-se na próxima semana, em Manchester, num embate que pode ser decisivo.

PSG volta a vencer

Em França, na abertura da 32.ª jornada da Ligue 1, o Paris Saint-Germain foi ao terreno do Angers somar três pontos (1-2), que deixam a equipa da capital cada vez mais perto da reconquista do título. Mbappé fez dois golos, o segundo dos quais após assistência de Messi, e foi a grande figura de uma partida em que Danilo Pereira e Vitinha alinharam de início nos parisienses (Nuno Mendes ficou de fora devido a lesão).