As fotos e os vídeos do caos e da destruição em Nápoles antes da Champions

A cidade napolitana ficou em estado de sítio, depois de vários confrontos entre adeptos do Eintracht Frankfurt com a polícia italiana, a poucas horas do início do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Apesar do forte contingente policial destacado, vários milhares de adeptos do Eintracht causaram cenas de destruição no centro de Nápoles, destruindo esplanadas e incendiando vários carros, como se pode verificar em vários vídeos publicados nas redes sociais.

Depois dos problemas de violência registados na primeira mão - dos quais resultaram nove detidos e muitos feridos -, o ministro do interior italiano chegou a proibir a entrada de adeptos alemães em Itália, mas a decisão foi revertida e o grupo pôde viajar. Segundo alguns meios de comunicação italianos, as claques germânicas tiveram o apoio de adeptos da Atalanta.

O Nápoles recebe o Eintracht com um pé e meio nos quartos de final da Champions, já que parte com os dois golos de vantagem alnaçados no duelo da primeira mão, na Alemanha.