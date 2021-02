"Nunca o esqueceremos": as reações à morte de Quintana

JN Hoje às 14:45 Facebook

As mensagens de pesar pela morte do guarda-redes do F. C. Porto, Alfredo Quintana

Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do guarda-redes internacional português Alfredo Quintana, considerando que o desporto fica mais pobre.

"Representava o F. C. Porto e a seleção portuguesa. O andebol e o desporto português ficam mais pobres com esta partida precoce que a todos consterna. O Presidente da República apresenta à família enlutada, ao F. C. Porto e à Federação de Andebol de Portugal as mais sentidas condolências", concluiu o Presidente da República.

Selecionador nacional de andebol

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de andebol, comentou a morte do guarda-redes Alfredo Quintana, definindo-o como um atleta "que tinha tudo o que era preciso ter" e pede a todos que reajam como o "gigante" da baliza do F. C. Porto fazia no dia-a-dia.

Benfica

"O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Alfredo Quintana, bem como ao F. C. Porto e à Federação de Andebol de Portugal, após a notícia que deixou consternado o universo desportivo português", referiu o clube na sua página oficial.

Os encarnados dizem que este é o momento de "homenagear um atleta de excelência que sempre deu tudo pelas camisolas que envergou" e sublinham que Alfredo Quintana, "um dos mais marcantes guarda-redes de andebol da atualidade", deixa um legado de "forte espírito desportivo" e "referência para os jovens".

Sporting

O clube lisboeta sublinha que "o desporto ficou mais pobre", com os 'leões' a endereçarem também condolências à família, amigos e ao F. C. Porto, clube do guarda-redes.

"Até sempre, Alfredo Quintana", acrescenta ainda o Sporting.

Liga de Clubes

O presidente da Liga, Pedro Proença, escreveu na rede social Twitter que "o gigante Alfredo Quintana deixou o desporto e o mundo mais pobres", enviando condolências à família, amigos e colegas no F. C. Porto e seleção nacional. "A perda é irreparável", acrescentou.

Federação Portuguesa de Futebol

Federação Europeia de Andebol

A Federação Europeia de Andebol mostrou-se "profundamente entristecida" pela morte do guarda-redes do F. C. Porto e da seleção portuguesa Alfredo Quintana, enviando as "sinceras condolências neste momento triste".

"Profundamente entristecida, a EHF une-se ao luto pela morte de Alfredo Quintana e envia sinceras condolências à família, amigos e companheiros de equipa, bem como ao F. C. Porto e à Federação de Andebol de Portugal. Descansa em paz, Alfredo", lê-se numa publicação divulgada pelo organismo regulador do andebol europeu.

Federação Internacional de Andebol

"Alfredo Quintana: "O Guerreiro" que partiu demasiado cedo. A @AndebolPortugal partilhou a trágica notícia de que o guarda-redes português Alfredo Quintana morreu, aos 32 anos. As nossa mais sincera simpatia e pensamento para toda a família do Alfredo, amigos e colegas de equipa neste momento extremamente difícil", escreveu o organismo mundial que gere a modalidade na conta do Twitter.

S. C. Braga

Universidade do Porto

A Universidade do Porto lamentou a morte do andebolista Alfredo Quintana, que mais do que um dos melhores guarda-redes do mundo, era um "membro da família", antigo aluno da sua Faculdade de Desporto.

"Para nós, era muito mais do que um dos melhores guarda-redes de andebol do mundo. Era um membro da família... Até Sempre Alfredo Quintana (1988-2021), alumnus da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto", assinalou a Universidade.

Federação de Andebol de Portugal

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, fala em "injustiça" pela morte do guarda-redes Alfredo Quintana, do F. C. Porto, afirmando que o atleta ficará na "memória de todos".

Rio Ave

Federação Portuguesa de Basquetebol

A federação que rege o basquetebol nacional lembrou os feitos do luso-cubano e enviou "as mais sentidas condolências" a família, amigos, F.C. Porto e à Federação de Andebol de Portugal.

Federação Portuguesa de Patinagem

Recorda a "presença assídua" na seleção nacional desde 2014, recordando o "bom gigante" como "uma referência para os atletas da modalidade" e "um dos nomes maiores do desporto português e internacional".

Federação Portuguesa de Voleibol

"A Federação Portuguesa de Voleibol manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do atleta Alfredo Quintana, guarda-redes da Seleção Nacional de Andebol e jogador do F. C. Porto. À família, amigos, colegas, @andebolportugal e @fcportosports enviamos as nossas mais sentidas condolências", pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.

Federação Croata de Andebol

"Descansa em paz, Alfredo Quintana. Os nossos pensamentos estão com a família, colegas e amigos do Alfredo", escreveu a federação croata na mensagem de condolências.

Federação Alemã de Andebol

"Lamentámos profundamente a trágica perdida de Alfredo Quintana e queremos expressar as nossas sentidas e sinceras condolências à sua família e amigos", referiu o organismo germânico.

Veszprém Handball Team

Os húngaros do Veszprém, que defrontaram o F. C. Porto em edições passadas das competições europeias, também endereçaram condolência ao clube.

"Alfredo Quintana não foi capas de vencer a batalha da sua vida, e depois do seu ataque cardíaco na segunda-feira, faleceu hoje num hospital no Porto. Enviamos as nossas profundas condolências à sua família, colegas de equipa, a todos os que o amavam e à família F. C. Porto. Nunca esquecerem o Alfredo!", escreveu o clube numa mensagem partilhada nas redes sociais.

Vitória de Setúbal

Leixões

Hélder Nunes (Hoquista do Barcelona)

O agora hoquista do Barcelona e ex-F. C. Porto, lamentou a morte do "amigo" Quintana. "Esta familia, esta união, esta amizade! Nunca deixaremos que fiques esquecido seja onde for, serás sempre um de nós estejas onde estiveres! OBRIGADO", escreveu no Instagram.

Gonçalo Alves (Hoquista do F. C. Porto)

O hoquista não partilhava a mesma modalidade, mas nos corredores do Dragão Arena e nas bancadas do pavilhão onde as equipas se apoiavam mutuamente cresceu o respeito e amizade, como evidencia a mensagem partilhada por Gonçalo Alves no Instagram. "Obrigado Bravo. Serás lembrado como um dos melhores de sempre deste clube. A tua alegria, a tua simplicidade em viver a vida , a tua amizade, esse sorriso que todos os dias estava presente serão para mim as melhores memórias que irei ter de ti. Até já amigo Quintana. Estarás sempre presente Guerreiro", escreveu.

Pedro Solha (Andebolista do Belenenses)

O carinho por Quintana extravasava em muito ​a camisola que os jogadores vestiam. Pedro Solha, adversário em campo, mas colega na seleção, agradeceu "os momentos maravilhosos partilhados" com o guarda-redes. "@quintanaporto1 ...!!! Maravilhoso como Atleta e sobretudo Maravilhoso como ser Humano...!! Obrigado por tudo...!!!", escreveu o jogador.

Rasmus Boysen (Fredericia HK)

Também de andebolistas estrangeiros chegam mensagens de condolências. O dinamarquês Rasmus Boysen, jogador do Fredericia HK, mostrou-se incrédulo com notícia da morte de Quintana. "Não posso acreditar. Notícia devastadora para o F. C. Porto. O Alfredo Quintana deixou-nos muito, muito cedo. O céu tem um novo rei. Descansa em paz, Kingtana. Eterno", escreveu o andebolista no Twitter.

Ademar Léon