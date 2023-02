Atsu tinha bilhete para França mas golo na véspera do sismo fê-lo ficar na Turquia

O jogador ganês Christian Atsu tinha um bilhete para França mas um golo marcado na véspera do sismo abalar a Turquia fê-lo mudar de ideias e ficar.

Atsu assinou pelo Hatayspor esta época e tinha disputado três jogos e marcado um golo. O atleta de 31 anos, que em Portugal passou por Rio Ave e F. C. Porto - sagrou-se campeão nacional pelos Dragões em 2013 - pretendia ter mais tempo de jogo e, por isso, ponderou procurar outro desafio. "A 1 de fevereiro, antes do jogo com o Gaziantep, ele disse ao treinador que queria ter mais tempo de jogo. Perguntou se podia sair, se encontrasse uma equipa. O Volkan Demirel aceitou o pedido", contou Fatih Ilek, team manager do Hatayspor. O jogador, que não disputou esse jogo, comprou bilhetes para viajar até França e estar com a família no fim de semana seguinte, depois do encontro com o Kasimpasa.

PUB

Só que, na jornada seguinte, o treinador decidiu lançar Atsu a jogo, numa altura em que o Hatayspor estava empatado (0-0) na receção ao Kasimpasa. E o segredo esteve mesmo no banco: o jogador ganês marcou aos 90+7 e garantiu os três pontos à equipa da casa. Depois do tento, Atsu decidiu ficar pela Turquia, disposto a ver o que o destino lhe reservava no clube após a boa exibição. "Ia ver a família. Mas o treinador deu-lhe uma oportunidade com o Kasimpasa e o Atsu respondeu muito bem, e marcou no fim", acrescentou Fatih Ilek.

Poucas horas depois, uma tragédia abalou a Turquia e a Síria e acabou com a vida e sonhos do jogador e de milhares de pessoas. O futebolista ganês foi encontrado morto, este sábado, quase duas semanas depois. Atsu estava desaparecido desde 6 de fevereiro, na província de Hatay, quando um violento sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter e outros que se seguiram deixou destruídas várias cidades do sudeste da Turquia.