Ex-dragão Christian Atsu encontrado morto nos escombros na Turquia

O futebolista ganês Christian Atsu, antigo jogador do F. C. Porto, foi encontrado morto, quase duas semanas depois dos sismos que abalaram a Turquia e a Síria.

A notícia da morte do ex-dragão, que atualmente jogava no clube turco Hatayspor, foi dada pelo agente que o representava. "O corpo sem vida de Atsu foi encontrado debaixo dos escombros. Os seus pertences ainda estão a ser removidos. O seu telefone também foi encontrado", disse o empresário Murat Uzunmehmet, citado pela agência turca DHA.

O jogador, de 31 anos, estava desaparecido desde 6 de fevereiro, na província de Hatay, quando um violento sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter e outros que se seguiram deixou destruídas várias cidades do sudeste da Turquia. O corpo da vítima foi, este sábado de manhã, retirado dos escombros do prédio onde estava quando aconteceu o terramoto.

O F. C. Porto, clube em que o avançado ganês chegou em 2009 e esteve até 2013, já lamentou a morte. "É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte de Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz. À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria", pode ler-se numa mensagem publicada no Facebook.

Três pessoas com vida sob os escombros

Três pessoas foram encontradas com vida entre os escombros na província turca de Hatay, 13 dias depois dos sismos, que já provocaram mais de 40 mil mortos e 13 milhões de desalojados, segundo um novo balanço das autoridades turcas.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, reiterou que a prioridade continua a ser os esforços de busca e salvamento, embora o tempo decorrido desde os sismos reduza as hipóteses de continuar a encontrar sobreviventes entre os escombros dos milhares de prédios desabados.