Auriol Dongmo sagra-se campeã europeia de lançamento do peso em pista coberta

A portuguesa Auriol Dongmo sagrou-se, esta sexta-feira, campeã europeia de lançamento do peso em pista coberta, em Torun, na Polónia.

A lançadora conseguiu a melhor marca da competição na quinta tentativa, fazendo o peso voar até aos 19,34 metros. Dongmo lançou sempre acima dos 19 metros, tendo tido registos nulos no primeiro e último ensaios.

Em segundo lugar ficou a sueca Fanny Roos, com 19,29 metros, e a terceira foi a alemã Christina Schwanitz, ex-campeã europeia e mundial do peso, com 19,04 metros.

Esta é a primeira grande vitória por Portugal da atleta do Sporting, de 30 anos, que tem no currículo vários títulos africanos pelos Camarões, mas que há menos de um ano compete com as cores da seleção nacional.

Veja o lançamento que valeu o ouro: