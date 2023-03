Bayern e AC Milan seguem para os quartos de final da Champions

Há duas novas entradas nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Bayern Munique venceu o PSG por 2-0 e o AC Milan empatou em casa do Tottenham sem golos, resultados que permitem aos dois conjuntos avançar para a fase seguinte da prova milionária.

Depois de Chelsea e Benfica, foi a vez do Bayern Munique e do AC Milan se apurarem para os quartos de final da Liga dos Campeões. Agora, os dois conjuntos esperam pelo sorteio do próximo dia 17 de março para saberem quem irão defrontar na próxima ronda faltando ainda apurar quatro equipas, entre as quais o F. C. Porto, provenientes dos jogos da próxima semana.

Na Alemanha, assistiu-se a uma boa partida entre duas equipas bastante ofensivas. Com Danilo, Vitinha e Nuno Mendes em campo, o PSG correu atrás do resultado, uma vez que tinha sido derrotado por 1-0 em França, na primeira mão. A melhor oportunidade dos franceses surgiu mesmo dos pés do médio ex-F. C. Porto, que só não marcou porque De Ligt cortou a bola na linha de baliza. Já no segundo tempo, à hora de jogo Choupo-Moting abriu o marcador e deixou a vida dos parisienses muito difícil. João Cancelo entrou perto do fim e, quatro minutos depois, fez uma bela jogada para assistir Gnabry no 2-0 final.

Por Inglaterra, Tottenham e AC Milan não foram para além de um empate a zeros. Com Rafael Leão a titular nos "rossoneri", a partida teve poucas oportunidades claras de golo, algo favorável para a formação italiana, que venceu os ingleses por 1-0 na primeira mão. Conseguindo o feito de manter a baliza a zeros, o AC Milan, campeão italiano na época passada, garantiu a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões graças ao resultado agregado.

Na próxima terça-feira, o F. C. Porto recebe o Inter de Milão, com a missão de reverter a derrota por um golo sofrida em Itália. O Manchester City enfrenta o Leipzig, com ambas equipas a precisaram de ganhar, uma vez que a partida da primeira mão terminou empatada a uma bola. Já na quarta-feira, o Nápoles recebe o Frankfurt tendo conseguido o resultado confortável de 2-0 na Alemanha. Por fim, Real Madrid e Liverpool protagonizam um jogo de cartaz mas com clara vantagem para os espanhóis, uma vez que derrotaram a turma de Merseyside por 5-2 no primeiro encontro da eliminatória.