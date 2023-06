Benfica campeão nacional de hóquei em patins

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 18:06 Facebook

Benfica venceu o Sporting na final do campeonato nacional de hóquei em patins, e levanta o troféu pela 24ª vez.

Os encarnados sagraram-se campeões nacionais de hóquei em patins, este domingo, na visita ao Pavilhão João Rocha, depois de terem batido o Sporting por 3-1, no quarto jogo da série da final, que ficou, assim, fechada em 3-1 (três vitórias para o Benfica, uma vitória para o Sporting).

Os leões colocaram-se na frente do marcador aos 20 minutos, por intermédio de "Nolito" Romero. Cinco minutos depois, Carlos Nicolía restabeleceu a igualdade no marcador, e, já perto do final da primeira parte, Gonçalo Pinto consumou a reviravolta no marcador, ao apontar o 2-1, a favor das águias.

O Benfica não mostrou vontade de abrandar o ritmo, e, já na segunda parte, dilatou a vantagem para dois golos, com Lucas Ordoñez a apontar o 3-1.

As águias chegam, assim, ao 24º título de campeão nacional de hóquei na história do clube.