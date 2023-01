Benfica e Sporting empatam na Luz

Benfica e Sporting empataram (2-2), este domingo, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga. Gonçalo Ramos, em dose dupla, Bah, na própria baliza e Pedro Gonçalves marcaram os golos do encontro.

Os leões - que contaram com Pedro Gonçalves e Nuno Santos de início - inauguraram o marcador ao minuto 27, graças a um autogolo de Bah. Numa jogada que começou em Pedro Porro, a bola acabou por desviar no jogador do Benfica. Os encarnados chegaram ao empate nove minutos depois, com Gonçalo Ramos a aproveitar da melhor forma uma assistência de Rafa.

Na segunda parte, o Sporting voltou a ficar na frente após uma grande penalidade de Pedro Gonçalves mas Gonçalo Ramos evitou o desaire das águias, depois de um cruzamento de Grimaldo.

PUB

Com este resultado, o clube encarnado, que ainda não tinha perdido pontos no Estádio da Luz nos oito jogos anteriores, soma 41 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais oito do que o campeão F. C. Porto, que ainda este domingo recebe o Famalicão, enquanto os leões permanecem no quarto lugar, com 29, a 12 pontos do líder.

Veja os golos e os casos: