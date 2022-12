Benfica empata diante do Moreirense e está fora da Taça da Liga

O Benfica empatou (1-1), este sábado, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense e está fora da Taça da Liga. André Luís e Gonçalo Ramos marcaram os golos do encontro.

A equipa da casa, que precisava apenas de um empate para seguir até aos quartos de final ​​​​​​​da Taça da Liga, foi a primeira a fazer a festa. Ao minuto 25, André Luís, de grande penalidade, inaugurou o marcador, com os encarnados a empatarem pouco depois.

Já com António Silva e Gonçalo Ramos no onze - que regressaram depois de representarem as cores nacionais no Mundial do Catar - a equipa de Roger Schmidt chegou à igualdade graças ao jovem avançado, que aproveitou da melhor forma uma assistência de Rafa.

A formação de Moreira de Cónegos conseguiu segurar o resultado até ao final conquistando, assim, o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, os mesmos do Benfica, mas com vantagem nos golos marcados, 7-4 para o Moreirense, contra 6-3 para o Benfica. No outro encontro que encerrou as contas do grupo, entre equipas da II Liga, o Estrela da Amadora empatou 1-1 na receção ao Penafiel.

Veja os golos e os casos: