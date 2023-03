Benfica goleia Brugge e está nos quartos de final da Liga dos Campeões

O Benfica goleou (5-1), esta terça-feira, no Estádio da Luz o Club Brugge em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Rafa, Gonçalo Ramos, em dose dupla, João Mário e David Neres marcaram os golos do encontro.

Os encarnados inauguraram o marcador ao minuto 38, depois de um golo anulado a João Mário. O médio lançou Gonçalo Ramos que cruzou pela esquerda para Rafa receber na área, controlar e rematar sem hipótese de defesa para Mignolet. Pouco antes do intervalo, Gonçalo Ramos ampliou a vantagem depois de uma combinação entre Aursnes e João Mário.

Na segunda parte, Gonçalo Ramos bisou após assistência de Grimaldo e, ao minuto 71, João Mário, de grande penalidade, fez o quarto golo da noite e David Neres saltou do banco para fechar a contagem. Perto do minuto 90, Meijer, com um grande golo, reduziu para os belgas.

O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Liga dos Campeões está agendado para 17 de março, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça. A final terá lugar em 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.