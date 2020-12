Benfica já definiu que Gedson volta à casa de partida em janeiro

Luís Antunes Hoje às 09:02 Facebook

Regresso definido. Gedson, médio cedido ao Tottenham, volta à Luz em janeiro. Ao que o JN apurou, a decisão de interromper o empréstimo ao clube inglês, que vigorava até junho de 2021, já foi tomada e, inclusivamente, comunicada internamente.

O jogador, de 21 anos, iniciou a experiência em Inglaterra no início do ano, numa lógica de reforçar o meio campo da equipa de José Mourinho, que perdera Moussa Sissoko, por lesão, e tinha Christian Eriksen na iminência de sair para o Inter. Gedson nunca se impôs no clube londrino, efetuando apenas 13 jogos (354 minutos).

A hipótese do retorno havia sido admitida por Luís Filipe Vieira durante a campanha eleitoral que o reconduziu à presidência. Pouco depois, Mourinho também corroborou o cenário, revelando que não colocaria qualquer entrave à saída de Gedson. O caso está, agora, politicamente encerrado. O médio voltará à casa de partida na próxima janela de transferências, em janeiro, e deverá ficar no plantel, a não ser que surja outra oportunidade de mercado.