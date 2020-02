Hoje às 00:24 Facebook

O Benfica garantiu, esta terça-feira, a 37.ª presença na final da Taça de Portugal, após o empate (1-1) no terreno do Famalicão num jogo da segunda mão das meias-finais que os minhotos dominaram.

Depois de Pizzi ter marcado aos 24 minutos, no primeiro remate das águias enquadrado com a baliza, o conjunto famalicense empurrou o adversário para a sua área e criou várias ocasiões para marcar, mas só conseguiu um golo, por Toni Martínez, aos 78, insuficiente para anular a vantagem de 3-2 conseguida pelos encarnados na primeira mão.

Depois das 10 alterações operadas pelo treinador João Pedro Sousa na goleada sofrida ante o Vitória de Guimarães (7-0), para a Liga, no sábado, o Famalicão reapareceu hoje com o mesmo onze da primeira mão e iniciou o desafio com muita intensidade, tendo procurado superar as águias nos duelos e na velocidade para levar perigo à baliza de Vlachodimos.

O ligeiro ascendente dos minhotos nos 20 primeiros minutos traduziu-se num remate de Pedro Gonçalves, por cima, ao minuto 18, e num lance em que Rúben Dias evitou um possível golo de Toni Martínez, com um corte de carrinho, aos 22.

O Benfica, que apresentou Tomás Tavares, Florentino e Cervi como novidades entre os titulares, quis, nesse período, baixar o ritmo quando tinha a bola e explorar sobretudo o envolvimento de Grimaldo, de Cervi e até de Rafa no lado esquerdo do ataque.

O golo que adiantou no marcador o conjunto treinado por Bruno Lage surgiu precisamente por essa faixa, com Carlos Vinicius, após perda de bola de Riccieli, a colocar a bola em Cervi, que na cara de Vaná tocou de calcanhar para Pizzi marcar o seu 22.º golo em jogos oficiais nesta época.

Vinícius esteve perto de novo golo encarnado em dois lances ao minuto 27, mas os anfitriões reagiram e avançaram em busca do empate, que lhes foi negado por Vlachodimos, após remates de Toni Martínez, aos 34 minutos, e de Diogo Gonçalves, aos 39.

Em cima do minuto 45, o Famalicão ainda festejou o golo, num remate de Patrick William após o guardião grego das águias ter socado a bola, mas o lance foi anulado, depois de o videoárbitro ter detetado um fora de jogo de Gustavo Assunção por 31 centímetros.

Os minhotos regressaram dos balneários ainda mais dominadores e aproveitaram o espaço concedido pelo Benfica junto à grande área, no corredor central, para ameaçarem a baliza em remates de Diogo Gonçalves, Toni Martínez e Racic, entre os minutos 48 e 51.

Perante um adversário incapaz de contra-atacar com regularidade, o Famalicão ameaçou o empate num cabeceamento ao lado de Toni Martínez, aos 65 minutos, e repôs mesmo a igualdade aos 78, quando o avançado espanhol 'emendou' ao primeiro poste um cruzamento de Diogo Gonçalves e fez o seu 11.º golo na época.

Os pupilos de João Pedro Sousa continuaram instalados no meio-campo contrário até ao apito final, mas o Benfica aguentou a pressão e vai tentar vencer a prova pela 27.ª vez na final agendada para 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, com o vencedor da meia-final entre F. C. Porto e Académico de Viseu, que se decide quarta-feira, no Porto.

