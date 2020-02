Benfica perde na Ucrânia e soma quarto jogo consecutivo sem vencer

Nuno Barbosa Hoje às 19:52 Facebook

Depois das derrotas com o F. C. Porto e o Braga, para o campeonato, e o empate com o Famalicão, na Taça de Portugal, o Benfica foi à Ucrânia perder contra o Shakhtar Donetsk, por 2-1, em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa.

Alan Patrick inaugurou o marcador para os ucranianos, Pizzi empatou de penálti e, por fim, Kovalenko apontou o golo do triunfo da equipa treinada pelo português Luís Castro.

Ainda assim, o Benfica deixou a eliminatória em aberto para o jogo no Estádio da Luz, dentro de uma semana.