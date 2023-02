Benfica vence Arouca com bis de João Mário

O Benfica venceu (3-0), esta terça-feira, o Arouca em jogo a contar para a 18.ª jornada. João Mário, com um bis, e Musa marcaram os golos do encontro.

Os encarnados inauguraram o marcador ao minuto 25. Grimaldo assistiu Neres, que deixou para Aursnes servir de primeira para João Mário, que rematou sem hipótese de defesa para Arruabarrena. Na segunda metade, o internacional português voltou a festejar, após nova assistência de Aursnes, de calcanhar.

Perto do fim do encontro, Musa fechou a contagem, depois de Neres ter sido derrubado. O croata seguiu com a bola e acabou por marcar o quarto golo do campeonato.

PUB

Com este resultado, o clube da Luz passou a somar 50 pontos, em 19 jogos, mais 10 do que o Sporting de Braga, 11 face ao F. C. Porto e 18 em relação ao Sporting, todos com 17 encontros disputados, enquanto o Arouca manteve-se com 26 e caiu para sétimo.

Veja os golos e os casos: