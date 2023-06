Benzema vai deixar o Real Madrid e deve mudar-se para a Arábia Saudita

Rui Almeida Santos Hoje às 15:23 Facebook

Figura de destaque nas últimas temporadas do Real Madrid, Karim Benzema vai deixar a capital espanhola no final da época para rumar à Arábia Saudita, seduzido por uma oferta milionária.

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio avança que Karim Benzema já decidiu deixar o Real Madrid no final da época, altura em que termina o contrato que o liga aos 'merengues'.

Desta forma, termina uma ligação que se manteve firme nos últimos 14 anos, com claros dividendos para o clube madridista, que viveu uma era de domínio a nível continental, e para o internacional francês, que em 2022 conquistou a Bola de Ouro, entre outras distinções.

Ao serviço do Real Madrid, o avançado, que despontou para o futebol no Lyon, marcou 353 golos, em 647 jogos. A nível coletivo, conquistou quatro Ligas espanholas, três Taças do Rei, três Supertaças espanholas, cinco Ligas dos Campeões, quatro Supertaças europeias e cinco campeonatos do mundo de clubes.

O futuro de Benzema deve passar pelo futebol saudita, que se vem transformando num autêntico "El dourado" para futebolistas em final de carreira, com Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, como exemplo e Lionel Messi, de saída do PSG, como rumor insistente.

Gianluca Di Marzio não especifica qual será o novo clube de Karim Benzema, mas adianta que o jogador foi convencido por uma "proposta de valor recorde".