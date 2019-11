Bernardo Silva e o castigo: "Sinto-me bem. Hei de falar um dia sobre isso"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro com o Luxemburgo, Bernardo Silva mostrou-se "confiante" na vitória portuguesa e garantiu que, um dia, comentará o castigo aplicado pela Federação Inglesa de Futebol.

Portugal defronta, este domingo (14 horas) o Luxemburgo e as contas são fáceis de fazer: em caso de vitória, a equipa das quinas garante um lugar no Euro2020. Bernardo Silva foi o porta-voz da equipa e, além de acreditar na vitória portuguesa, deixou elogios à equipa adversária e uma garantia: o relvado não servirá de desculpa.

"Sentimo-nos confiantes, é um jogo decisivo. O Luxemburgo é uma seleção que nos criou bastantes problemas em Alvalade, também contra Sérvia e Ucrânia. Portugal quer estar no Euro2020. É o nosso objetivo. Vamos tentar estar lá ao máximo. Relvado? Esperamos que o relvado esteja nas melhores condições. Não há desculpas, quer Portugal jogue num relvado bom ou menos bom, vai dar o melhor para estar no Europeu. Não vamos arranjar desculpas para nada", disse.

O internacional português marcou o quinto golo da goleada (6-0) frente à Lituânia e o festejo do jogador deu muito que falar, havendo quem tenha considerado o gesto como uma "resposta" ao castigo da Federação Inglesa. Sobre o festejo, Bernardo Silva foi taxativo: "Não foi resposta nenhuma a ninguém. Tentei ajudar da melhor forma a nossa seleção e cada um interpreta da maneira que quiser". Quanto ao castigo, preferiu não comentar: "Sinto-me muito bem, sempre me senti. Percebo a pergunta, mas não é o momento para falar sobre isso. Hei de falar um dia, mas este não é o momento", concluiu.

Bernardo Silva foi castigado com um jogo de suspensão pela Federação Inglesa (FA) devido a uma brincadeira no twitter com Mendy. O internacional português comparou o companheiro de equipa e amigo desde os tempos do Mónaco ao Conguito. Para a FA, o comentário de Bernardo Silva constituiu uma violação agravada do código de conduta "por ter incluído referência, implícita ou explícita, à raça e/ou cor de pele e/ou origem étnica".