O internacional português do Manchester City, Bernardo Silva, fez uma polémica publicação no Twitter, após o triunfo, em Inglaterra, sobre o F. C. Porto.

Benfiquista desde pequenino, Bernardo Silva não perdeu a oportunidade de picar o rival portista. "Esta (vitória) soube tão bem", escreveu, em inglês, o esquerdino do City na referida social, ele que foi titular na equipa de Guardiola, tal como os compatriotas Cancelo e Rúben Dias.