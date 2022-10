Braga perde em Berlim e cai para terceiro

O Braga perdeu, esta quinta-feira, no terreno do Union de Berlim, por 1-0, e caiu para o terceiro lugar do Grupo D da Liga Europa. A uma jornada do final desta fase, a equipa minhota está em posição de rumar à Liga Conferência, mas ainda tem uma pequena chance de se apurar para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O Braga chegou à capital alemã com dois pontos de vantagem sobre o Union e com a certeza que não dependia apenas de si próprio para poder assegurar o primeiro lugar do Grupo D, o único que dá acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa.

Os minhotos precisavam de uma pequena ajuda do Malmo para esse objetivo, mas o St Gilloise não deu hipóteses e venceu por 2-0 na Suécia, restando à equipa de Artur Jorge bater-se com o Union pelo segundo posto.

PUB

Depois de uma primeira parte equilibrada, o Braga entrou mais determinado no segundo tempo, com Fabiano e Abel Ruiz a desperdiçaram boas chances antes de um momento importante, aos 65 minutos.

A bola foi à mão de Fabiano, após desviar no peito, e alertado pelo VAR o árbitro assinalou grande penalidade a favor dos alemães que Knoche transformou no 1-0.

O Braga reagiu de imediato, com o recém-entrado Rodrigo Gomes a perder uma boa chance para o empate, que esteve muito perto de surgir no minuto 89, num livre direto de Ricardo Horta que o guarda-redes da casa defendeu com muita dificuldade.

O resultado não mais se alterou e o Braga continua com sete pontos conquistados, ficando agora a dois do Union Berlim que, na última jornada joga no terreno do St. Gilloise, enquanto o Braga recebe o Malmo, que ainda não somou qualquer ponto. Para continuarem na Liga Europa, os guerreiros precisam de vencer os suecos e esperar que os alemães percam ou empate na Bélgica.

Neste último cenário, Braga e Union ficariam igualados com 10 pontos, um saldo nulo no confronto direto - a equipa portuguesa venceu, também por 1-0, em casa -, e o desempate seria feito pela diferença global de golos que, neste cenário, seria sempre favorável à formação treinada por Artur Jorge.