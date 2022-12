Braga vence Benfica com bis de Ricardo Horta

O Braga venceu (3-0), esta sexta-feira, na Pedreira, o Benfica em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Ricardo Horta, com um bis, e Abel Ruiz marcaram os golos do encontro.

Ponto final na invencibilidade do Benfica. A equipa de Roger Schmidt sofreu a primeira derrota da época, no Minho, num jogo em que os guerreiros do Minho reagiram da melhor forma à goleada (5-0) sofrida em Alvalade, para a Taça da Liga. A equipa de Artur Jorge abriu a contagem logo aos dois minutos: na sequência de um livre desviado por Gonçalo Ramos, a bola sobrou para Iuri Medeiros que lançou Abel Ruiz, com o jogador espanhol a rematar sem hipótese de defesa para Vlachodimos.

Meia hora depois, Ricardo Horta ampliou a vantagem depois de uma boa assistência de Abel Ruiz, na sequência de uma boa combinação com vários jogadores arsenalistas. Na segunda metade, o português acabou por bisar e fechar a contagem, após um contra-ataque rápido.

Com este resultado, o clube encarnado soma 37 pontos, tendo o segundo classificado, o F. C. Porto, a cinco. Já os minhotos isolaram-se no terceiro lugar da classificação, com 31 pontos.

