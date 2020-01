Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:50 Facebook

O F. C. Porto perdeu (1-2), esta sexta-feira, frente ao Braga no Dragão na 17.ª jornada da Liga. Aos seis minutos, Fransérgio inaugurou o marcador. O árbitro auxiliar marcou fora de jogo mas, depois de ver as imagens, Carlos Xistra validou o tento. Ainda na primeira parte, Alex Telles falhou uma grande penalidade. Na segunda metade, foi a vez de Soares falhar um penálti mas, pouco depois, fez o empate. Paulinho, ao minuto 75, selou o resultado.

Veja os golo e os casos: