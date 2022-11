Bruno Fernandes assiste e marca no triunfo do Manchester United

O Manchester United está nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa, após o triunfo, desta quinta-feira, sobre o Aston Villa, por 4-2, num duelo em que Erik ten Hag não utilizou Cristiano Ronaldo. Na Liga espanhola, o Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, empatou em Vallecas, enquanto André Almeida marcou um golaço ao serviço do Valência.

Depois de ter perdido, por 3-1, contra este mesmo adversário no fim de semana, a contar para o campeonato, o United desforrou-se, mas a verdade é que esteve duas vezes em desvantagem num jogo que chegou empatado a zero ao intervalo: Watkins marcou o primeiro, Martial empatou, após assistência de Bruno Fernandes, mas os "villans" voltariam a festejar graças a um infelicidade de Diogo Dalot, que marcou na própria baliza.

Rashford fez o 2-2 antes de Bruno Fernandes completar a reviravolta e McTominay estabelecer o resultado final, após uma bela assistência de Garnacho.

Celta foge e Real sofre

Em Espanha, o Celta de Vigo visitou o terreno do oitavo classificado Rayo Vallecano e conseguiu garantir um importante empate a zero que permitiu à equipa agora treinada por Carlos Carvalhal subir ao 17.º posto e deixar, assim, os lugares de despromoção.

Já o Valência despachou o Bétis de Sevilha, que teve William Carvalho a titular, por 3-0, com o marcador a ser aberto por André Almeida. O antigo jogador do Vitória de Guimarães assinou o 1-0 num espetacular livre direto.

O Real Madrid recebeu o Cádiz e teve de suar para garantir os três pontos: Militão assinou o primeiro tento da noite, com Toni Kroos a ampliar para 2-0 antes de Pérez reduzir e relançar a incerteza até ao apito final do árbitro. Com este triunfo, os merengues mantêm o segundo lugar do campeonato, a dois pontos do Barcelona.