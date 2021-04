Bruno Fernandes: "Merecemos pela nossa exibição na segunda parte"

JN Hoje às 00:14 Facebook

O internacional português Bruno Fernandes foi determinante na goleada do Manchester United à AS Roma, esta quinta-feira, no encontro da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, e no final mostrou-se bastante satisfeito com a prestação da equipa.

"Foi um bom jogo. Começamos bem, mas não estivemos ao nosso melhor nível na primeira parte. A segunda foi muito melhor: fomos incisivos, mais agressivos e a nossa troca de bola foi muito melhor", salientou o jogador português no final da partida.

Bruno Fernandes, que apontou dois golos e fez outras tantas assistências na goleada à AS Roma (6-2), considerou que a exibição após o intervalo foi determinante para o desfecho.

E justificou: "Começamos a segunda parte bem, o que foi importante. Depois disso, continuámos por cima e criámos oportunidades e marcámos. Roma é uma boa equipa, mas nós merecemos o que conseguimos pela nossa exibição na segunda parte".

Já no balneário o médio utilizou as redes sociais para realçar o feito da equipa. "Espero que não tenham deixado de ver o jogo ao intervalo", escreveu na conta do Instagram.

