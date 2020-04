Bruno Fernandes: "Só uso o vermelho do United e da Seleção"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:00, atualizado às 01:35 Facebook

O médio português brincou com a mudança da cor da camisola e não escondeu o desejo de vencer títulos pelo Manchester United.

Em janeiro, Bruno Fernandes trocou o Sporting pelo Manchester United e, esta quarta-feira, num inquérito promovido pelos "red devils", brincou com a circunstância de ter trocado a cor da camisola.

"Sim, o vermelho agora é a minha vida. Se me perguntassem há dois meses eu diria que não, que era só metade, pois jogava no Sporting e o rival era o Benfica. Mas já disse aos meus colegas e amigos, assim como os adeptos do Sporting, que o único vermelho que visto é o do United e de Portugal", começou por dizer.

O médio português chegou no início do ano mas já conquistou os adeptos: foi considerado o jogador do mês de janeiro e fevereiro. No que diz respeito aos objetivos coletivos, Bruno Fernandes garante que quer conquistar "tudo".

"Vim para o Manchester United para ganhar títulos. Sei o potencial que a equipa tem, dada a juventude, com muita qualidade. E não interessa que outros tenham mais experiência, pois nós também temos jogadores experientes. Não sei como vai ser na próxima época, mas o United é um grande clube, e normalmente compra jogadores, pois toda a gente quer vir para aqui. É fácil para o clube, e espero que construa uma grande equipa. Já temos, na verdade, e quem vier tem de vir para ganhar", acrescentou.