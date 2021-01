Caetano encerra carreira com golo da vitória do Varzim em Penafiel

JN/Agências Hoje às 14:42 Facebook

O lanterna-vermelha Varzim venceu no terreno do candidato Penafiel, por 2-1, após reviravolta no marcador, na 15.ª jornada da Liga 2 de futebol, num jogo decidido por Caetano, que hoje se despediu dos relvados.

O futebolista, de 29 anos, terminou com 'chave de ouro' uma carreira de 231 jogos, mas que, ainda assim, ficou aquém do que prometeu quando em 2011, nomeadamente, se sagrou vice-campeão do mundo de sub-20 por Portugal.

O golo de Caetano, aos 82 minutos, com um remate sem preparação, garantiu o segundo triunfo no campeonato ao Varzim, que até começou o jogo a perder, com o golo de Bruno César, aos 54 minutos, ao qual respondeu Irobiso, para os poveiros, aos 63.

Com este resultado, o Varzim mantém o último lugar, agora com 10 pontos, enquanto o Penafiel, que continua com 24, arrisca perder a quarta posição no final da jornada.

O Varzim contrariou o histórico desta edição do campeonato e dividiu a primeira parte com o Penafiel, conseguindo até superiorizar-se em termos de oportunidades de golo.

A lesão precoce de Wagner pode ter retirado algum 'poder de fogo' aos locais, que só por duas vezes conseguiram aproximar-se com relativo perigo da baliza do Varzim, a equipa que mais próxima ficou do golo.

Ofosu, na área penafidelense, aos oito minutos, e Tembeng, com um remate de longe, aos 33, ficaram muito perto de marcar para os poveiros.

A segunda parte foi mais viva e começou melhor para o Penafiel, com Bruno César a adiantar os locais, depois de uma primeira ameaça, com um remate em posição frontal, à entrada da área do Varzim.

Os locais pareciam ter desbloqueado o jogo, mas sofreram o empate quando a equipa começou a soltar-se. Irobiso emendou na pequena área um cruzamento da direita de Ofosu, que, pouco depois, viria a ser substituído por Caetano, a figura maior do encontro.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.