Campeonatos de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol cancelados

As competições nacionais de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram canceladas, esta quarta-feira, pelas respetivas federações, devido à pandemia de Covid-19, anunciaram as estruturas num comunicado conjunto.

O cancelamento das provas deixa sem campeões ou descidas os campeonatos destas quatro modalidades de pavilhão, que tinham as provas suspensas desde 11 e 12 de março, seguindo o desfecho decidido para o futsal, a 8 de abril, pela Federação Portuguesa de Futebol.

O comunicado refere que para as competições europeias 2020/2021, "a ordem de prioridade a comunicar às Federações Internacionais, assentará no critério desportivo da classificação no momento da suspensão das respetivas competições".

No andebol, numa época marcada pelo sexto lugar de Portugal no Europeu de 2020, o F. C. Porto venceu a primeira fase com 25 vitórias e um empate, partindo para a fase final apenas mais um ponto do que o Sporting (38 contra 39 - a metade de 75 e 77), que só cedeu face aos portistas (29-29 fora e 23-27 em casa).

Por disputar, estava ainda a Taça de Portugal, que parou nos quartos de final, com os três grandes na corrida, numa temporada que começou a 25 de agosto, com o triunfo dos azuis e brancos na Supertaça, face ao Águas Santas, por 28-22, em Lamego.

No basquetebol, liderava o regressado Sporting, que só perdeu um jogo na fase regular da Liga, no reduto do Benfica (85-79), que, por seu lado, apenas cedeu em Alvalade (81-75) e na casa do F. C. Porto (87-79), o terceiro classificado.

A prova foi interrompida após 22 de 26 jornadas e faltavam ainda os decisivos play-offs. A final 4 da Taça de Portugal teria um F. C. Porto-Benfica e um Sporting-V. Guimarães.

No arranque da temporada, o F. C. Porto venceu a Oliveirense na Supertaça e, já em janeiro, a formação de Oliveira de Azeméis bateu os grandes na Taça Hugo dos Santos, o Sporting, nas meias, e o Benfica, que superara o F. C. Porto, na final.

O campeonato de hóquei em patins parou na 19.ª de 26 rondas, com o Benfica a liderar (49 pontos), seguido de Sporting (46), Oliveirense (44) e F. C. Porto (42).

A Taça de Portugal seguia nos oitavos de final, enquanto o primeiro troféu disputou foi para o museu do F. C. Porto, que bateu a Oliveirense por 6-4, a 5 de outubro de 2019, em Coimbra.

Em relação ao voleibol, as águias vencer os 24 jogos disputados do campeonato (faltavam dois para o fim da fase regular e os play-offs), ganharam a Supertaça (3-0 ao Fonte Bastardo) e os dois encontros da Taça de Portugal. A Taça também fica pelo caminho, sendo que faltava a final 4, em Gondomar, com Benfica e Sporting presentes.

Com o fecho dos campeonatos, as equipas de andebol e hóquei em patins do F. C. Porto, as de futsal e voleibol do Benfica e a de basquetebol da Oliveirense, bicampeã, continuam como campeões em título, face às conquistas de 2018/19.