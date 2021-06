Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Bélgica venceu (3-0), este sábado, a Rússia em São Petersburgo na primeira jornada do Grupo B e igualou a Finlândia na liderança da "poule".

Lukaku, que bisou aos 10 e 88 minutos, foi o homem do jogo. O jogador do Inter de Milão, companheiro de equipa de Christian Eriksen, dedicou o primeiro golo ao dinamarquês ao correr para a câmara e deixou uma mensagem: "Eriksen, continua forte. Eu amo-te!". Thomas Meunier marcou o segundo golo dos belgas.

Com este resultado, a Bélgica lidera o Grupo B com três pontos, os mesmos da Finlândia, que, na estreia numa fase final, venceu a Dinamarca, por 1-0.

"O meu pensamento estava com o Eriksen"

No final do jogo, o avançado deixou uma mensagem ao companheiro de equipa: "Não foi fácil jogar hoje. O meu pensamento estava com o Eriksen. Espero que ele esteja bem. Ele e a família. Ele é das pessoas com quem mais passo tempo no Inter. Se calhar, mais tempo do que com a minha família", afirmou Lukaku.