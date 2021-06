Finlândia vence Dinamarca num jogo em que o resultado era o menos importante

Hoje às 20:33 Facebook

A Finlândia venceu (1-0), este sábado, a Dinamarca no primeiro jogo do grupo B. Pohjanpalo marcou o único golo de um jogo marcado pelo colapso de Eriksen e consequente interrupção da partida.

Eram 17 horas em Portugal. Em Copenhaga, no Estádio Parken, 16 mil adeptos sentavam-se nas bancadas e estava tudo pronto para o jogo inaugural do Grupo B, entre a Dinamarca e a Finlândia, que se estreava numa fase final de um Europeu. A equipa da casa entrou melhor e estava a ser um jogo bem disputado quando, aos 43 minutos, acontece um momento dramático: Christian Eriksen caiu inanimado no relvado enquanto esperava a reposição de bola.

Os companheiros de equipa fizeram um círculo à volta do companheiro de equipa, visivelmente preocupados e em lágrimas, enquanto o jogador era sujeito a tentativas de reanimação por parte da equipa médica.

Momentos destes colocam tudo em perspetiva, ou não estivéssemos a falar de uma vida humana. O jogo já não interessava, o resultado ainda menos. Mas depois, chegaram as boas notícias: a UEFA informou que a estrela da seleção dinamarquesa estava "estável". A Dinamarca decidiu, então, jogar e o encontro acabou por se reatado. Às 19.30 horas, a bola voltou a rolar.

A Dinamarca continuou a atacar mais, a criar mais perigo. Mas a Finlândia acabou por fazer história, ao vencer graças a um cabeceamento de Pohjanpalo, após um cruzamento da esquerda, na única oportunidade de golo que teve. Os dinamarqueses falharam uma grande penalidade pouco depois, e o resultado não se alterou. Venceu a Finlândia, em estreia numa fase final, que passou a liderar o Grupo B com três pontos.

Mas a maior vitória acaba por ser a de Christian Eriksen.