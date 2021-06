Onze seleções já garantidas nos oitavos de final

JN Ontem às 22:22 Facebook

Com os resultados desta segunda-feira, República Checa, Inglaterra, Suécia e França garantiram o apuramento antes de disputarem a última jornada da fase de grupos.

Itália, País de Gales, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, República Checa, Inglaterra, Suécia e França já têm lugar garantido nos oitavos de final do Campeonato da Europa.

Com o encerramento do Grupo B e do Grupo C, esta segunda-feira, várias seleções apuraram-se sem jogar, faltando agora definir as posições em que vão acabar os respetivos grupos. A Suíça, que estava dependente de outros resultados, já sabe que será um dos quatro melhores terceiros classificados.

Também República Checa, Inglaterra, Suécia e França, que ainda não disputaram a terceira jornada, asseguraram a presença nos oitavos de final, já que os quatro pontos lhes garantem vantagem sobre a Finlândia e a Ucrânia, que vão ser terceiros classificados com apenas três pontos.

Dois jogos dos oitavos de final também já estão definidos: Itália-Áustria e Dinamarca-País de Gales.