Cristiano Ronaldo após ser substituído: "Estás com uma pressa do c******"

O internacional português foi substituído, esta sexta-feira, durante o jogo com a Coreia do Sul e não escondeu o desagrado. Fernando Santos garante que reação do português foi por causa da atitude de um adversário.

Ao minuto 65, Cristiano Ronaldo foi substituído por André Silva e o capitão da seleção nacional não ficou nada satisfeito. Durante o momento da saída, as câmaras focaram o internacional português, que não escondeu a insatisfação pela saída: "Estás com uma pressa do c****** para me tirar, f****", disse.

Veja o momento:

Já em conferência de imprensa, Fernando Santos explicou a reação do jogador, garantindo que as palavras foram dirigidas a um jogador sul-coreano. "Não tenho dúvidas nenhumas, eu ouvi. Foi a resposta dele para o coreano. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Ronaldo entendeu a substituição? Entendeu, porque não havia de entender? Entendeu seguramente. O jogador sul-coreano estava a dizer ao Ronaldo para sair, para se ir embora, para se ir embora. E o Ronaldo respondeu 'estás com muita pressa que eu saia'. O Ronaldo estava zangado com o jogador da Coreia do Sul, que o estava a mandar embora. O Pepe depois até foi para cima dele, estava a insultá-lo. É perfeitamente normal. Estava a responder ao jogador da Coreia", afirmou.

Portugal foi, esta sexta-feira, derrotado por 2-1 contra a Coreia do Sul, com golos de Ricardo Horta, Kim Young-Gwon e Hwang Hee-Chan. Apesar do resultado, a seleção nacional manteve o primeiro lugar do Grupo H e vai enfrentar o segundo classificado do Grupo G nos oitavos de final.