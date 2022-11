Cristiano Ronaldo e a saída do United: "É a melhor altura para mim para procurar outro desafio"

O Manchester United emitiu, esta terça-feira, um comunicado no qual informa que o internacional português já não é jogador dos "red devils". Cristiano Ronaldo já reagiu e garantiu que o amor pelo clube inglês se mantém intacto.

Cristiano Ronaldo já não é jogador do Manchester United. Depois da polémica entrevista do internacional português ao jornalista Piers Morgan - na qual o camisola sete garantiu não respeitar o treinador, Erik ten Hag, e acusou o clube inglês de parar no tempo - os "red devils" emitiram um comunicado no qual revelam que o capitão da seleção nacional já não vai mais vestir a camisola dos ingleses esta época, por mútuo acordo.

"Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United por mútuo acordo com efeito imediato. O clube agradece-lhe o imenso contributo durante as duas passagens por Old Trafford. O clube agradece-lhe pelo imenso contributo ao longo de dois períodos, em Old Trafford, marcando 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe e à família tudo de bom para o futuro. Todos no Manchester United permanecem focados em dar continuidade ao progresso da equipa sob as ordens de Erik ten Hag, e a trabalhar em conjunto para alcançar o sucesso, dentro de campo", informou o clube inglês numa nota.

PUB

"Amo o Manchester United"

O internacional português, que tinha contrato com o United até ao final da temporada, já reagiu ao comunicado dos "red devils", garantindo, sem esquecer os adeptos, que o amor que tem pelo clube inglês, pelo quase teve duas passagens, se mantém intacto.

"Após negociações com o Manchester United, concordamos mutuamente em encerrar o nosso contrato. Eu amo o Manchester United e amo os adeptos, isso nunca vai mudar. Mas é o momento certo para mim para procurar um novo desafio. Desejo tudo de bom ao Manchester United", afirmou Cristiano Ronaldo em declarações divulgadas pela "Sky News".