Cristiano Ronaldo eleito o jogador do século

O jogador português foi, este domingo, distinguido no Dubai nos ​​​​​​​Globe Soccer Awards. Perdeu na categoria "Jogador do Ano" mas foi considerado o melhor atleta do século.

Cristiano Ronaldo recebeu mais uma premiação para acrescentar ao já vasto palmarés. A Associação de Empresários de Jogadores de Futebol (EFAA) e a Associação de Clubes Europeus (ECA) atribuíram, pela 12.ª vez, os Globe Soccer Awards no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e este ano decidiram premiar os "melhores do século", com o jogador da Juventus a superar Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho e Mohamed Salah e a levar para casa o galardão "de Melhor Jogador do Século".

"Obrigado Globe Soccer Awards, aos que votaram em mim, colegas de equipa, clubes onde joguei, Seleção Nacional, família, amigos, filhos, namorada, pai, mãe, irmãos. É ótimo fazer parte deste evento, deste grupo de extraordinários jogadores. Estou muito orgulhoso e contente. Dá-me motivação para continuar. Espero estar em forma para jogar mais alguns anos", disse Ronaldo na hora de receber o prémio.

O craque estava também nomeado para jogador do ano, mas acabou por perder para Robert Lewandowski, que há dez dias ganhou o prémio "The Best", atribuído pela FIFA, que distingue o melhor jogador do Mundo.

Ainda nos "melhores do século", Jorge Mendes foi considerado o "Empresário do Século" e José Mourinho, que concorria com Alex Ferguson, Pep Guardiola e Zinedine Zidane, acabou por perder a distinção de "Treinador do Século" para o treinador do Manchester City. Já o Real Madrid foi considerado o "Clube do Século" e Iker Casillas, que recentemente regressou aos merengues, recebeu o Prémio Carreira.

Hansi Flick, técnico do Bayern Munique, conquistou o prémio de "Treinador do Ano", enquanto a equipa bávara, que na época passada venceu a Liga dos Campeões e o Bundesliga, foi considerada a "Equipa do Ano".