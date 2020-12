Lewandowski supera Cristiano Ronaldo e é eleito jogador do ano

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado polaco venceu, este domingo, o prémio de "Melhor Jogador do Ano" nos Globe Soccer Awards, superando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Lewandowski voltou a ser distinguido depois de, há dez dias, ter recebido o prémio "The Best", da FIFA, que distingue o melhor jogador do mundo.

Cristiano Ronaldo perdeu na categoria de "Melhor Jogador do Ano" mas não saiu dos Globe Soccer Awards de mãos a abanar. O avançado português superou Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho e Mohamed Salah e levou o galardão "de Melhor Jogador do Século".

Ainda nos "melhores do século", Jorge Mendes foi considerado o "Empresário do Século" e José Mourinho, que concorria com Alex Ferguson, Pep Guardiola e Zinedine Zidane, acabou por perder a distinção de "Treinador do Século" para o treinador do Manchester City. Já o Real Madrid foi considerado o "Clube do Século" e Iker Casillas, que recentemente regressou aos merengues, recebeu o Prémio Carreira.

Hansi Flick, técnico do Bayern Munique, conquistou o prémio de "Treinador do Ano", enquanto a equipa bávara, que na época passada venceu a Liga dos Campeões e o Bundesliga, foi considerada a "Equipa do Ano".