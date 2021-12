Cristiano Ronaldo marca na vitória do United diante do Burnley

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:38 Facebook

O internacional português marcou, esta quinta-feira, na vitória (3-1) do Manchester United diante do Burnley, em jogo a contar para a 20.ª jornada da liga inglesa.

Os "red devils" fecharam o ano com chave de ouro. O Manchester United recebeu e venceu o Burnley, num jogo em que contou também com Diogo Dalot e chegou à vantagem cedo, logo aos oito minutos, graças ao remate certeiro de Scott McTominay. Ben Mee, num lance infeliz, marcou na própria baliza e, ainda na primeira parte, Cristiano Ronaldo também fez o gosto ao pé.

Depois de um remate de McTominay, que o guarda-redes defendeu, o craque português não falhou na recarga e, no sítio certo à hora certa, rematou para o terceiro golo do Manchester United. Aaron Lennon fez o 3-1, resultado que se manteve até ao apito final.

Com este resultado, o Manchester United subiu ao sexto lugar, com 31 pontos, os mesmos que o quinto classificado West Ham. O Burnley ocupa a 18.ª posição, com 11 pontos.

