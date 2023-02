Cristiano Ronaldo será indemnizado em mais de 300 mil euros

JN/Agências Hoje às 10:56 Facebook

Cristiano Ronaldo vai ser indemnizado em mais de 300 mil euros pelo advogado de Kathryn Mayorga, Leslie Mark Stovall, na sequência do caso em que foi acusado de agressão sexual.

De acordo com o "The Athletic", o valor da indemnização corresponde aos honorários que o português pagou para se defender de uma acusação que acabou arquivada. Um montante, ainda assim, inferior ao exigido pelo internacional português.

A mesma juíza condenou Leslie Mark Stovall ao pagamento de cerca de 335 mil euros depois de este ter sido condenado pelo uso impróprio de documentos roubados e má fé na defesa de Mayorga.

A ação judicial no caso de violação contra Cristiano Ronaldo foi arquivada em junho do ano passado. Recorde-se que Mayorga exigiu ao jogador uma indemnização de cerca de 64,4 milhões de euros, em 2021, pela "dor e sofrimento" a que foi exposta no passado, assim como aquela a que será exposta no futuro. A exigência da ex-modelo surgiu depois de alegadamente ter assinado um acordo de sigilo extrajudicial, recebendo em troca cerca de 325 mil euros em 2010.