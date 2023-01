Jorge Mendes cedeu à exigência de CR7 em gerir a carreira

António M. Soares Ontem às 23:19 Facebook

Visões diferentes afastaram o jogador do agente. Polaris Sports mantém contratos com Ronaldo.

Jorge Mendes não foi tido nem achado nas negociações para a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, que culminaram com a apresentação do jogador, no Mrsool Stadium perante cerca de 30 mil adeptos. O internacional português e o agente estão de relações "esfriadas", depois do jogador ter decidido dar um rumo diferente à carreira e contrariar a visão que o empresário preconizava para os próximos anos.

A seguir à entrevista polémica concedida a Piers Morgan, na semana que antecedeu o arranque do Mundial, e levou o Manchester United a rescindir contrato com o CR7, jogador e o empresário afastaram-se. O JN apurou que, por essa altura, o avançado terá exigido tomar as rédeas do seu futuro e Jorge Mendes terá acedido, evitado partir para o conflito, cedendo aos desejos do jogador.

Em desacordo com a visão que Jorge Mendes preconizava para dar seguimento à carreira - e apesar do empresário ainda se ter chegado a desdobrar em contactos para arranjar clube a Cristiano Ronaldo - o internacional português decidiu recuperar uma proposta do Al-Nassr entregue a Jorge Mendes, na mesma altura em que assinou o contrato que o conduziu ao regresso ao Manchester United, em 2021/22, passando para Ricardo Regufe, antigo representante da Nike em Portugal, a missão de perceber, junto dos sauditas, se o interesse em contratá-lo se mantinha.

Confirmado o interesse do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo decidiu seguir em frente, afastando-se de Jorge Mendes, o que arrefeceu as relações entre o jogador e o empresário, embora se mantenham contratos comerciais e de direitos de imagem do CR7 na Polaris Sports, empresa ligada à Gestifute. Ricardo Regufe passou a gerir o processo e as negociações que se seguiram com os sauditas, até à assinatura de um contrato de 500 milhões de euros, até 2025.