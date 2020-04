Governo regional reage ao treino de Cristiano Ronaldo: "Não vem mal ao mundo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 02:59 Facebook

Cristiano Ronaldo treinou, esta quinta-feira, no estádio do Nacional e o Governo Regional já reagiu.

Em isolamento na Madeira com a família, o craque da Juventus voltou a pisar um relvado, no Estádio do Nacional, para treinar com bola. A sessão de trabalho mereceu um comentário de Pedro Ramos, secretário Regional da Saúde e Proteção Civil da região, na habitual atualização do boletim diário sobre a Covid-19.

O responsável deixou claro que o capitão da seleção nacional "não cometeu qualquer infração" e que, por isso, não merece qualquer reprovação por parte do Governo Regional da Madeira.

"Não houve nenhuma autorização especial para o atleta desenvolver algum tipo de exercício, até porque a prática não está proibida. Todos os cidadãos podem sair de casa e fazê-lo, desde que não provoquem ajuntamentos e mantenham uma distância de segurança durante a prática do mesmo. Ele cumpriu as regras. Não houve autorização especial porque somos todos iguais, estamos todos a enfrentar a mesma pandemia. O melhor jogador do Mundo deve utilizar a imagem para dar o exemplo mas o Cristiano fez apenas alguns minutos de exercício e, por isso, não vem nenhum mal ao Mundo", disse Pedro Ramos citado pelo Jornal da Madeira.