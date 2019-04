Cabeça de Cristiano Ronaldo valeu mais um golo à Juventus

Nuno Barbosa Hoje às 20:42, atualizado às 20:47 Facebook

O lance do golo de Cristiano Ronaldo ao Ajax ainda obrigou o árbitro a ir ver as imagens, por indicação do VAR. O juiz não encontrou nenhuma irregularidade e a Juventus adiantou-se no marcador. Entretanto, o Ajax empatou a partida e a eliminatória por intermédio de van de Beek, num lance em que também se esperou pela análise do videoárbitro.

Aí está Cristiano Ronaldo! O avançado da Juventus continua a ser decisivo na prova milionária. Na noite desta terça-feira já faturou, de cabeça, decorria o minuto 28.

Entretanto, aos 34 minutos, o AJax restabeleceu a igualdade no marcador e na eliminatória.