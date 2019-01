Cristiano Ronaldo paga 360 mil euros para ficar com cadastro limpo

Hoje às 10:59 Facebook

Cristiano Ronaldo vai pagar uma multa de 360 mil euros para que o seu nome fique sem qualquer antecedente criminal.

O português foi condenado a pagar 18,8 milhões de euros e a uma pena de prisão suspensa de 23 meses por crimes fiscais em Espanha, onde a Justiça não torna efetivas penas de prisão inferiores a 24 meses.

O português foi ouvido na Audiência Provincial de Madrid, na terça-feira, numa sessão com início às 10 horas locais.

A audiência durou cerca de meia hora e o jogador limitou-se a confirmar o acordo que tinha estabelecido com a justiça espanhola, que incluía o reconhecimento de culpa de quatro crimes de fraude fiscal.

Só uma questão ficava pendente para resolução. É que, para evitar ficar com registo criminal, o jogador propôs-se a pagar uma multa. Assim, de acordo com o jornal "El Mundo", Cristiano Ronaldo vai pagar 360 mil euros para ficar com o cadastro limpo.