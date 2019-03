Cristiano Ronaldo sem "nada a provar" já treina com a seleção nacional

Nuno Barbosa Hoje às 11:26 Facebook

João Félix também já está ao serviço de Fernando Santos na Cidade do Futebol, em Oeiras. João Cancelo foi o homem escolhido para falar em conferência de imprensa e, naturalmente, referiu-se ao companheiro de equipa na Juventus, Cristiano Ronaldo

No segundo treino de preparação para os jogos de apuramento para o Euro 2020, frente à Ucrânia e à Sérvia, Fernando Santos já conta, no relvado, com as presenças de 24 dos 25 jogadores que convocou. A única ausência é a do sportinguista Bruno Fernandes, que ficou em tratamento.

Quer isto dizer que Cristiano Ronaldo já está a treinar com a seleção nacional, o que acontece pela primeira vez desde que se transferiu para a Juventus, no último verão, e que Portugal se despediu do Mundial'2018.

O regresso à seleção do capitão de Portugal foi, de resto, tema de conversa na conferência de imprensa que antecedeu o ensaio desta terça-feira. João Cancelo deixou rasgados elogios ao colega de equipa na Juventus, quando questionado sobre o hat-trick de CR7 ao Atlético Madrid, que apurou a "Vecchia Signora" para os quartos de final da Liga dos Campeões.

"O Cristiano foi realmente importante para a nossa vitória, mas toda a equipa fez um excelente trabalho, quem viu o jogo sabe que fomos os merecidos vencedores. Mas tê-lo na equipa torna tudo mais fácil, é verdade", reconheceu o lateral português, prosseguindo, depois, no mesmo tom.

"Penso que o Cristiano não tem que provar nada a mais ninguém, tanto na seleção como em cada clube que passa faz história e é óbvio que vai acrescentar a qualidade habitual", disse Cancelo, agora num contexto mais virado para a equipa de Portugal.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo regressa à seleção num momento conturbado a nível desportivo, uma vez que a UEFA abriu-lhe um processo devido ao festejo no triunfo sobre o Atlético Madrid. Ainda assim, conforme já habituou tudo e todos, não será isso que o vai afetar neste regresso à seleção.

Portugal vai jogar sexta-feira contra a Ucrânia e dia 25 com a Sérvia, em ambos os casos no Estádio da Luz, e Fernando Santos convocou os seguintes jogadores:

Guarda-redes - Rui Patrício, José Sá e Beto;

Defesas - Pepe, Rúben Dias, Nélson Semedo, Mário Rui, José Fonte, João Cancelo e Raphael Guerreiro;

Médios - Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, William Carvalho, Danilo Pereira, João Mário e Pizza;

Avançados - Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafa Silva, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, André Silva, Dyego Sousa e João Félix.