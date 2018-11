Filha mais nova de Cristiano Ronaldo festeja o primeiro aniversário

AFS Hoje às 13:23 Facebook

A filha mais nova de Cristiano Ronaldo, e única que tem em comum com a namorada, Georgina Rodríguez, festeja esta segunda-feira o primeiro aniversário.

Depois do golo frente ao AC Milan, domingo, que garantiu os três pontos à equipa da Juventus, Cristiano Ronaldo tem esta segunda-feira mais um motivo para festejar. A filha mais nova, Alana Martina, faz um ano e a ocasião já está a ser comemorada.

Cristiano Ronaldo desejou felicidades à sua "querida princesa", numa imagem de Alana e dos gémeos Eva e Mateo.

Mas o primeiro membro do clã Aveiro a recordar a data com os fãs foi Katia. Através da sua conta no Instagram, publicou uma fotografia na qual surge a segurar a bebé ao colo e na legenda felicitou Alana pelo seu primeiro aniversário.

"A nossa princesa mais pequenina, a nossa simpática e bem-disposta faz hoje o primeiro aninho de muitos. Que Deus te cuide e te proteja todos os dias da tua vida. Longe dos olhos, mas sempre pertinho do coração", escreveu a empresária, de 42 anos, que mora no município de Gramado, no Brasil, onde abriu um restaurante.

Mais tarde, foi a vez de a namorada de Cristiano Ronaldo recorrer também ela àquela rede social para assinalar o dia em que faz um ano que se tornou mãe pela primeira vez.

"A 12 de novembro de 2017 nasceu a pequenina da casa. Hoje, Alana Martina comemora um ano de vida. Um ano cheio de amor e de felicidade. Uma bênção na maravilhosa família que construímos com tanto amor", começou por escrever a modelo argentina, de 24 anos, antes de explicar a sorte que diz sentir por tudo aquilo que tem na vida.

"Somos uns afortunados. Somos abençoados por Deus e estamos-Lhe muito gratos por o que temos na vida. Obrigada a todos pelo vosso apoio de sempre, pelo carinho que nos dão e pelas lindas felicitações à Alana. Muito carinho e amor para vocês".

Apesar de ser a única filha que têm em comum, Ronaldo foi pai em mais duas ocasiões. Primeiro, em 2010, do jovem conhecido como Cristianinho, e mais tarde, em 2017, dos gémeos Eva e Mateo, que tal como Alana completaram este ano o primeiro aniversário.