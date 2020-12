Ronaldo e a carreira de Cristianinho: "Tem potencial mas bebe coca-cola e come batatas fritas"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:49 Facebook

O craque da Juventus falou, este domingo sobre a possibilidade de Cristianinho vir a seguir as pisadas do pai.

Cristiano Ronaldo tem uma carreira como poucos e Cristianinho, que joga nas camadas jovens da Juventus, já começou a seguir as pisadas do pai. Num tom bem-humorado, o craque português, conhecido por ser bastante disciplinado, não escondeu que gostaria de ver o filho mais velho a brilhar nos relvados e destacou o potencial de Cristianhinho, mas "lamentou" os deslizes do menino de dez anos.

"Vamos ver se vai ser grande jogador. Ainda não é. Às vezes bebe coca-cola, refrigerantes, come batatas fritas e sabe que eu fico irritado. Digo-lhe que depois da passadeira deve mergulhar em água fria, para recuperar, e ele diz 'pai, mas está tão frio...'. É normal, tem dez anos. Ele tem potencial. É rápido, dribla bem. Mas isso não chega. É preciso muito trabalho e dedicação. Não o vou pressionar para ser jogador, mas claro que quero. No entanto, quero sobretudo que ele seja o melhor, seja futebolista ou médico", disse antes da cerimónia dos Globe Soccer Awards.

O capitão da seleção nacional não escondeu, ainda, o orgulho que sente quando crianças imitam o festejo de quando marca golos: "Quando vejo as crianças a dizer 'Siii!', fico feliz e orgulhoso porque reconhecem o meu esforço e dedicação e dá-me motivação para continuar. É um prazer bater recordes e conquistar títulos. Não é fácil estar no topo durante tantos anos. Os números e os títulos falam por si mesmo. Estou muito orgulhoso. Sem uma grande equipa e um treinador fantástico, é impossível conquistar isso", acrescentou.

"Jogar num estádio vazio é aborrecido"

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia, que afastou os adeptos dos estádios e obrigou os clubes a jogarem com as bancadas vazias. Cristiano Ronaldo não esconde que jogar neste cenário "é aborrecido" apesar de adorar a profissão.

"Tenho que ser sincero. Jogar num estádio vazio é aborrecido. Nós, como jogadores, respeitamos todos os protocolos, mas não gosto. Faço-o porque adoro futebol, porque jogo pela minha família, amigos e adeptos, mas não gosto. Gosto quando as pessoas apupam o Cristiano, mas isso já não acontece. Mudou e, agora, quando vou a outros países, são os jogadores adversários que apupam. Motivo-me com isso. Espero que, em 2021, essas regras mudem e os estádios possam estar repletos de adeptos, porque o futebol, sem os adeptos, não é nada", vincou.

Cristiano Ronaldo recebeu mais uma premiação para acrescentar ao já vasto palmarés. A Associação de Empresários de Jogadores de Futebol (EFAA) e a Associação de Clubes Europeus (ECA) atribuíram, pela 12.ª vez, os Globe Soccer Awards no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e este ano decidiram premiar os "melhores do século", com o jogador da Juventus a superar Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho e Mohamed Salah e a levar para casa o galardão "de Melhor Jogador do Século".