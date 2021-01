Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus venceu (3-1), este domingo, em Turim, o Sassuolo na 17.ª jornada da liga italiana. O avançado português voltou a deixar marca e fez o terceiro golo da vecchia signora.

A equipa de Turim sofreu mas venceu o Sassuolo, uma das equipas-sensação da série A. Mesmo reduzidos a dez unidades - Pedro Obiang foi expulso aos 45 minutos - e depois do golo inaugural de Danilo já na segunda parte, os visitantes chegaram ao empate por Defrel.

Já perto do final, aos 82 minutos, Aaron Ramsey aproveitou um erro da defesa e deixou a Juventus em vantagem. Nos descontos, Cristiano Ronaldo fechou a contagem: o camisola sete arrancou do meio-campo e rematou cruzado para o fundo da baliza.

Com este triunfo, a Juventus soma 33 pontos e ocupa o quarto lugar da Serie A, a sete pontos do Milan mas com menos um jogo disputado.

Veja o golo do português: