Canoísta João Ribeiro sagra-se vice-campeão mundial de K1 500 metros

João Ribeiro conquistou este domingo a medalha de prata na prova de K1 500 metros dos Mundiais de canoagem de Copenhaga, o terceiro pódio luso na Dinamarca.

Ribeiro, vice-campeão da Europa, terminou a sua regata em 1.39,88 minutos, ficando a 1,01 segundos do título mundial, conquistado pelo bielorrusso Mikita Borykau. O alemão Moritz Florstedt gastou mais 1,17 segundos do que o vencedor e ficou com o bronze.

Fernando Pimenta, que esta tarde compete em K1 5.000 metros, sagrou-se no sábado campeão do Mundo de K1 1000 metros, enquanto na sexta-feira Norberto Mourão garantiu o bronze na canoagem adaptada, em VL2.