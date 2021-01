"Caso Palhinha": Sporting não desiste e recorre para o TAD

NB Hoje às 17:52 Facebook

O Sporting está apostado em tudo fazer para reverter o quinto cartão amarelo visto por João Palhinha no campeonato, frente ao Boavista, por forma a Ruben Amorim poder contar com o médio na segunda-feira, frente ao Benfica.

Nesse sentido, a SAD leonina avançou, na manhã deste sábado, com um recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) sobre a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol de manter um jogo de suspensão a Palhinha.

Recorde-se que, chamado a depor pelo CD, o árbitro Fábio Veríssimo, que dirigiu o Boavista-Sporting, reconheceu que o lance em questão não merecia a exibição de um cartão amarelo. Ainda assim, aquela instância federativa julgou improcedente o pedido de despenalização solicitado pelo Sporting.

Os leões, de resto, estão cientes de que o TAD dificilmente conseguirá tomar uma decisão em tempo útil de Palhinha ir a jogo no dérbi lisboeta, caso a deliberação seja positiva, mas isso poderá acontecer até à hora do jogo (21.30), nesta segunda-feira.