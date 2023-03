Central brasileiro apontado ao Sporting de Braga

No Brasil colocam Bernardo Schappo, do Ituano, na mira do Sporting de Braga. Cláusula de rescisão fixada em dois milhões de euros.

Bernardo Schappo, central de 23 anos do Ituano, da série B do Brasileirão, interessa aos arsenalistas.

De acordo com a imprensa brasileira, o Fortaleza, da série A do Brasileirão, está a tentar contratar o "zagueiro", mas o jogador também é alvo do Braga. Dnipro (Ucrânia) e Fiorentina (Itália) são outros possíveis destinos de Bernardo, que está no Ituano, de São Paulo, desde 2017. O clube já rejeitou uma proposta de 800 mil euros, sendo que, para fora do Brasil, a cláusula de rescisão é de dois milhões de euros. O central tem contrato até novembro de 2024.

Entretanto, o Braga poderá ter no próximo domingo, em Chaves, o apoio de dois mil adeptos. Os 1400 bilhetes disponibilizados pelo clube transmontano já esgotaram. A partir de depois de amanhã estarão disponíveis mais 600 ingressos, a 15 euros cada.