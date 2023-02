CNID sobre agressão a fotógrafo: "Estádio de Braga não é amigo dos jornalistas"

JN Hoje às 23:00 Facebook

A Associação dos Jornalistas de Desporto refere que "os jornalistas são frequentemente incomodados por espectadores que também usam aqueles elevadores" no Municipal de Braga.

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto lamentou e condenou "mais um episódio lamentável num estádio de futebol", ocorrido, este domingo, depois do Braga-Arouca, com a agressão ao repórter fotográfico Gonçalo Delgado, num dos elevadores do estádio.

Em comunicado, o CNID deixou ainda reparos à organização e à estrutura do Municipal de Braga, considerando que as mesmas "não respeita o princípio de acessos próprios para os jornalistas".

"O Estádio de Braga não é uma estrutura amiga dos jornalistas, pela sua própria conceção arquitetónica. Acresce que os jornalistas são frequentemente incomodados por espectadores que também usam aqueles elevadores, em que não há qualquer presença da empresa de segurança. E não se respeita o princípio de acessos próprios para os jornalistas", aponta o CNID.

O CNID "chama a atenção das autoridades desportivas e policiais para mais um lamentável caso, que não ajuda nada o Jornalismo nem o futebol" e apela ao "Sporting de Braga no sentido de ajudar a que o espectador seja identificado e responsabilizado".

Gonçalo Delgado é repórter fotográfico da Global Imagens, a agência de fotografia que serve o JN, O Jogo, DN, entre outros títulos do Global Media Group.