Coates corrige erro de Adán e salva Sporting na Liga Europa

Um erro de Adán originou o golo que deu vantagem ao Midtjylland no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas Coates, no último minuto do tempo de compensação, repôs a igualdade.

Num duelo entre equipas em crise nas competições domésticas (o Sporting é 4.º na Liga portuguesa e o Midtjylland é 7.º no campeonato dinamarquês), era notório um certo nervosismo em cada disputa de bola.

A intensidade estava lá, tanto de um lado como do outro, mas sem o discernimento necessário para tornar as aproximações às áreas contrárias em situações de golo.

As exceções aconteceram junto da baliza dos nórdicos. Ao minuto 34, Pedro Gonçalves, à entrada da pequena área, atirou por cima, a passe de Nuno Santos.

O lance aconteceu pouco depois de Arthur Gomes, solto ao segundo poste, desviar para fora um cruzamento de Edwards. Em cima do intervalo, Paulinho fugiu pelo lado direito, tentou assistir Pedro Gonçalves, mas Andersson, no sítio certo, limpou o lance.

Com um cenário tão desolador em termos ofensivos, o nulo no marcador que se registava ao intervalo não surpreendia.

O Sporting manteve o ascendente no arranque do segundo tempo e até chegou a marcar, aos 55 minutos, por Arthur Gomes, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Aos poucos, o Midtjylland foi sacudindo a pressão leonina e começou a acercar-se com maior perigo da baliza de Adán, que aos 69 minutos teve de se aplicar para negar o golo a Ashour.

Depois do aviso, o egípcio acabaria mesmo por marcar, aos 77 minutos, aproveitando uma má reposição de bola de Adán. O guardião espanhol redimiu-se pouco depois, ao parar um remate cruzado de Olsson.

No último minuto da compensação, Coates fez o empate, no primeiro remate enquadrado dos leões em todo o jogo.

A segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa joga-se na próxima quinta-feira, na Dinamarca (17.45 horas).