Conceição abandona conferência e garante: "Fomos a mais competente das três equipas"

O treinador do F. C. Porto, que foi expulso após o apito final do clássico com o Benfica, deu um murro na mesa e garantiu que a equipa azul e branca vai dar luta para conquistar o campeonato.

"Esta é daquelas derrotas que sinceramente, dentro do muito, há pouca coisa a dizer. Estou extremamente orgulhoso. Das três equipas fomos a mais competente, a que procurou ganhar de forma limpa, com uma intensidade grande, contra uma equipa num bom momento. Tenho de realçar os 95 minutos dos meus jogadores, nunca baixaram os braços, tiveram situações para ganhar o jogo e não para empatar, mesmo reduzidos a 10. Ao resto puderam assistir. Estou muito orgulhoso da coragem, competência e qualidade que temos. O campeonato não acabou. Estamos na 10.ª jornada. Não fui campeão com sete pontos de vantagem, já fui campeão com sete pontos de atraso. Vamos dar luta, vamos dar tudo para ganhar este campeonato, merecemos, porque somos melhores", vincou Sérgio Conceição, abandonando depois a sala de conferência de imprensa.

O Benfica venceu, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto em jogo da décima jornada da Liga. Rafa marcou o golo do encontro. Eustaquio foi expulso, tal como Sérgio Conceição. Depois do apito final, o treinador azul e branco dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e recebeu ordem de expulsão. Com este triunfo, os encarnados, que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perderam, passam a somar 28 pontos, mais seis do que o F. C. Porto, que interrompeu uma série de cinco triunfos seguidos em todas as competições.